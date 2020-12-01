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Глава AMD пояснила, что спрос на игровые консоли сейчас далёк от максимального

Дальше будет только хуже?
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Ведущий мероприятия Credit Suisse попытался выведать у генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su) комментарии по поводу влияния анонса игровых консолей на объёмы выпуска прочих 7-нм продуктов компании. Недавно тайваньские источники сообщили, что все квоты брошены на выпуск чипов для консолей, а центральные процессоры Ryzen 5000 и графические процессоры Radeon RX 6000 выпускаются по остаточному принципу.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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Так глубоко в специфику отношений AMD и TSMC глава первой из компаний в силу понятных причин лезть не стала, но подчеркнула, что на обслуживание анонса игровых консолей были направлены существенные объёмы профильных компонентов. Другое дело, что нынешний год не совсем обычен с точки зрения спроса на центральные и графические процессоры. Многие клиенты сейчас пытаются купить процессоры Ryzen 5000 и видеокарты нового поколения, как добавила Лиза Су. Поставки всех компонентов наращиваются, но важно помнить, что для игровых консолей пиковым периодом с точки зрения спроса является третий или четвёртый год жизненного цикла. То есть, в дальнейшем производителям консолей потребуется ещё больше компонентов AMD, хотя нельзя исключать, что в следующем году сезонные колебания спроса всё-таки сгладят дефицит.

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Теги

amd игровые консоли radeon rx 6000 ryzen 5000 лиза су
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