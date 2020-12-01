Глава AMD не видит ограничений для дальнейшего роста доли рынка компании
На конференции Credit Suisse генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) много говорила о том, что рыночные позиции компании укрепляются уже несколько кварталов подряд, а с появлением процессоров поколения Zen 3 в новых сегментах рынка эта тенденция сохранит актуальность.
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По мнению Лизы Су, нет каких-то искусственных ограничений для дальнейшего роста доли рынка AMD в потребительском сегменте. Даже если рынок ПК после спровоцированного пандемией роста популярности ноутбуков подвергнется некоторой коррекции, AMD сможет увеличить свою долю.
Когда речь зашла о серверных процессорах AMD, то Лиза Су подтвердила давний тезис о том, что компания может обновить свой исторический максимум по доле рынка в серверном сегменте, который во времена процессоров Opteron достигал 26%. Сейчас, по словам главы AMD, компания предлагает гораздо более сильные продукты, поэтому нет причин считать, что доля рынка в серверном сегменте не сможет превысить 26%. Лиза Су лишь не желает прогнозировать, когда это случится.
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