У партнёров AMD ограничен запас видеокарт Radeon RX 6000 для гарантийного обмена
Редкий информационный ресурс в наши дни избегает темы дефицита видеокарт AMD и NVIDIA, а популярный сайт Gamers Nexus в своём еженедельном дайджесте раскрыл одно из неприятных проявлений этого дефицита.
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Один из партнёров AMD заявил в общении с коллегами, что те должны аккуратно обращаться с предоставленными им образцами видеокарт серии Radeon RX 6800, поскольку в случае их повреждения в процессе подготовки обзоров или разгона производителю будет нечем их заменить вплоть до конца декабря или начала января. Другими словами, у производителей видеокарт остаётся не так много изделий для гарантийной замены.
По линии партнёров NVIDIA пришла информация, что во второй половине декабря ожидается самая крупная партия видеокарт GeForce RTX 30 в этом году. Вряд ли это полностью решит проблему дефицита, но ситуация хотя бы имеет некоторые шансы улучшиться.
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