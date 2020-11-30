Партнёры AMD получат право выпускать собственные версии видеокарт Radeon RX 6900 XT
Закрыть календарный месяц было бы неплохо новостью, содержимое которой ещё не появилось на популярных зарубежных ресурсах, осаждаемых местными блогерами. Некоторое время назад в сетевых СМИ получила распространение информация о том, что партнёрам AMD не будет позволено выпускать собственные версии Radeon RX 6900 XT, и всё ограничится лишь эталонными видеокартами, выпущенными ограниченным тиражом.
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Спешим обрадовать ценителей ассортиментного многообразия: партнёры AMD получат право выпускать видеокарты Radeon RX 6900 XT собственного дизайна, поэтому нужно лишь дождаться их появления в продаже. Напомним, что эталонная версия Radeon RX 6900 XT пропишется в прайс-листах магазинов восьмого декабря, но опыт анонса Radeon RX 6800 XT показывает, что с наличием видеокарт в магазинах могут возникнуть проблемы. Поставки альтернативных версий Radeon RX 6900 XT вряд ли успеют начаться в текущем году, но в их неизбежности можно не сомневаться.
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