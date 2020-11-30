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Партнёры AMD получат право выпускать собственные версии видеокарт Radeon RX 6900 XT

Об этом говорят сами партнёры.
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Закрыть календарный месяц было бы неплохо новостью, содержимое которой ещё не появилось на популярных зарубежных ресурсах, осаждаемых местными блогерами. Некоторое время назад в сетевых СМИ получила распространение информация о том, что партнёрам AMD не будет позволено выпускать собственные версии Radeon RX 6900 XT, и всё ограничится лишь эталонными видеокартами, выпущенными ограниченным тиражом.

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Источник изображения: AMD

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Спешим обрадовать ценителей ассортиментного многообразия: партнёры AMD получат право выпускать видеокарты Radeon RX 6900 XT собственного дизайна, поэтому нужно лишь дождаться их появления в продаже. Напомним, что эталонная версия Radeon RX 6900 XT пропишется в прайс-листах магазинов восьмого декабря, но опыт анонса Radeon RX 6800 XT показывает, что с наличием видеокарт в магазинах могут возникнуть проблемы. Поставки альтернативных версий Radeon RX 6900 XT вряд ли успеют начаться в текущем году, но в их неизбежности можно не сомневаться.

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amd видеокарты rdna 2 radeon rx 6900 xt
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