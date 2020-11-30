Неделя, которую открывает так называемый «киберпонедельник», порадовала новостями по линии слияний и поглощений. По крайней мере, ресурс Nikkei Asian Review с утра поведал о намерениях тайваньской компании GlobalWafers купить немецкого конкурента Siltronic примерно за $4,5 млрд.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Речь идёт о двух производителях кремниевых пластин, которые свою продукцию поставляют TSMC, Samsung, Intel и другим участникам рынка. Тайваньская GlobalWafers контролирует около 17% профильного рынка, а немецкая Siltronic может претендовать только на 13% и четвёртое место. Объединившись, они смогут подвинуть со второго места японскую компанию Sumco. Лидером рынка при новом составе участников останется японская компания Shin-etsu Chemical с долей в 33%. Сделка после всех согласований должна завершиться уже в первой половине декабря этого года.