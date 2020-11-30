Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Два производителя кремниевых пластин решили укрупнить бизнес через объединение

Уходящий год оказался богат на судьбоносные для отрасли сделки.
+
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Неделя, которую открывает так называемый «киберпонедельник», порадовала новостями по линии слияний и поглощений. По крайней мере, ресурс Nikkei Asian Review с утра поведал о намерениях тайваньской компании GlobalWafers купить немецкого конкурента Siltronic примерно за $4,5 млрд.

реклама

анонсы и реклама
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Источник изображения: Nikkei Asian Review

реклама

Речь идёт о двух производителях кремниевых пластин, которые свою продукцию поставляют TSMC, Samsung, Intel и другим участникам рынка. Тайваньская GlobalWafers контролирует около 17% профильного рынка, а немецкая Siltronic может претендовать только на 13% и четвёртое место. Объединившись, они смогут подвинуть со второго места японскую компанию Sumco. Лидером рынка при новом составе участников останется японская компания Shin-etsu Chemical с долей в 33%. Сделка после всех согласований должна завершиться уже в первой половине декабря этого года.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

литографическое производство полупроводники
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Рынок оперативной памяти стабилизируется в следующем полугодии
3
Два производителя кремниевых пластин решили укрупнить бизнес через объединение
+
Micron не забросит разработку решений на основе памяти типа 3D XPoint
+
AMD Ryzen 7 5800X обновил рекорд Cinebench R15 среди восьмиядерных процессоров
1
AMD Ryzen 7 5800X на частоте 6072 МГц обновил рекорд GPUPI for CPU 1B
+
MSI уже реализовала поддержку Ryzen 5000 для плат на основе чипсета AMD B450
6
SMIC скоро будет включена в санкционный список США официально
4

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 39
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 107
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем ПК с производительностью консолей нового поколения
174
6 причин, почему я не стал продавать GeForce GTX 1060 на пике цен в ожидании GeForce RTX 3060 Ti
32
Бескомпромиссный геймерский компьютер на Intel+NVIDIA для тех, кто не считает деньги на кредитке
43
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
48
Изучаем популярность процессоров AMD Ryzen в Linux сообществе
48
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
9
AMD Ryzen 5600X и Radeon RX 6800 XT появились в продаже в России – собираем игровой ПК на их основе
7
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
8

Сейчас обсуждают

Slow Mo
14:28
Конские ценники
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
Андрей Постнов
14:26
Я только недавно взял 1063, куда же её менять! Просто у кого бабки есть тот и так возьмёт у кого нет тот и 750gtx будет сидеть, поэтому это всё философия!
6 причин, почему я не стал продавать GeForce GTX 1060 на пике цен в ожидании GeForce RTX 3060 Ti
Tempestus Scion
14:24
Что же любимый, самый лучший магазин Регард делает! Молодцы! Так держать! Всё для народа!
Видеокарты GeForce RTX 3070 вернулись в российскую розницу – цены приблизились к рекомендованным
Tempestus Scion
14:22
Потужный визг змагарёныша.
Видеокарты GeForce RTX 3070 вернулись в российскую розницу – цены приблизились к рекомендованным
Стенли Твидл
14:22
мдааа. даже на сайте асроке больше инфы про вафлю - Intel® 802.11ax WiFi Module - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ax - Supports Dual-Band (2.4/5 GHz) - Supports WiFi6 802.11ax (2.4Gbps) - 2 antennas to su...
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
Tempestus Scion
14:21
> на порядок Проиграл с дауна.
Видеокарты GeForce RTX 3070 вернулись в российскую розницу – цены приблизились к рекомендованным
mastakillla
14:21
регард отстой
AMD Ryzen 5600X и Radeon RX 6800 XT появились в продаже в России – собираем игровой ПК на их основе
Exel Benchmark
14:19
Ту хуйню какую то сморозил. Ты всего лишь оправдываешь барыг. Амд выставила конкретные цены и по этим ценам продаёт карты заказчикам и дальше хитрый барыга взвинчивает цены, а довольные лохи бегут пок...
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
SpeedT
14:18
Фишка в универсализме. Какая бы карта не была - любой нужен один провод и разъем. У каких-то меньше контактов распаяно, у каких-то - больше.
8-контактный разъем у RTX 3070 — NVIDIA обрадовала покупателей, но это оказалось ошибкой
Zmax
14:18
Смысл криптовалюты в независимости от государственных органов. Если крипта подчиняется надзорным органам нескольких стран, это не крипта , а рядовая безнальная валюта. Государства можно понять, у ФБ м...
Криптовалюта Facebook Libra, по слухам, будет запущена уже в январе будущего года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем