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Micron не забросит разработку решений на основе памяти типа 3D XPoint

Просто она движется в этом направлении чуть медленнее Intel.
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Компании Intel и Micron не только совместно разрабатывали память типа 3D XPoint, но и наладили её выпуск на общем предприятии, которое в результате последующей сделки перешло в собственность Micron Technology. Как отмечает сайт Tom’s Hardware Guide со ссылкой на комментарии представителей Micron, до сих пор компания занималась преимущественно обслуживанием интересов Intel, а потому на конвейере профильного предприятия почти не оставалось места для накопителей собственной разработки.

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Источник изображения: Micron Technology

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Эту ситуацию Micron планирует исправить в будущем, не только увеличив объёмы выпуска памяти типа 3D XPoint для собственных нужд, но и расширив ассортимент сопутствующей продукции. Компанию твердотельным накопителям, например, составят модули памяти. Intel уже освоила второе поколение 3D XPoint, а Micron в этом смысле ещё довольствуется первым, но забрасывать это направление деятельности компания определённо не собирается.

Для Micron некоторую сложность представляет отсутствие собственных платформ для испытаний 3D XPoint, поэтому она вынуждена больше времени проводить во взаимодействии с партнёрами, а это увеличивает сроки вывода на рынок новой продукции.

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Теги

intel micron твердотельная память 3d xpoint
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