AMD Ryzen 7 5800X обновил рекорд Cinebench R15 среди восьмиядерных процессоров
Американский энтузиаст Splave хоть и уступил южнокорейскому конкуренту в GPUPI for CPU 1B, смог отыграться в тесте Cinebench R15, где опередил соперника с результатом 3531 балл при частоте процессора 6049 МГц.
реклама
реклама
Восьмиядерный AMD Ryzen 7 5800X в данном случае оказался лучшим среди процессоров с аналогичным количеством ядер, он охлаждался жидким азотом в материнской плате ASRock X570 Aqua. В тесте GPUPI for CPU 1B на близкой частоте данный экземпляр процессора ограничился вторым местом и результатом 56,063 секунды.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила