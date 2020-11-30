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AMD Ryzen 7 5800X обновил рекорд Cinebench R15 среди восьмиядерных процессоров

Частоту для этого пришлось поднять до 6049 МГц.
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Американский энтузиаст Splave хоть и уступил южнокорейскому конкуренту в GPUPI for CPU 1B, смог отыграться в тесте Cinebench R15, где опередил соперника с результатом 3531 балл при частоте процессора 6049 МГц.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Восьмиядерный AMD Ryzen 7 5800X в данном случае оказался лучшим среди процессоров с аналогичным количеством ядер, он охлаждался жидким азотом в материнской плате ASRock X570 Aqua. В тесте GPUPI for CPU 1B на близкой частоте данный экземпляр процессора ограничился вторым местом и результатом 56,063 секунды.

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Теги

amd экстремальный разгон cinebench r15 ryzen 7 5800x
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11:11
да за 35 как брал новую я бы продал. а за 13край она мне еще послужит не один год))
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Ry Zen
11:08
А при чем тут АМД, если не секрет? Цену шизоидную поставил Регард, а не АМД.
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Юра Репченко
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