MSI уже реализовала поддержку Ryzen 5000 для плат на основе чипсета AMD B450
В отличие от некоторых тайваньских конкурентов, компания MSI не отличалась высокой активностью в социальных сетях при обсуждении грядущей поддержки процессоров AMD Ryzen 5000 силами материнских плат на основе наборов логики 400-й серии, но фактически она уже приступила к её реализации. Об этом можно судить по наличию на странице материнской платы B450I GAMING PLUS MAX WIFI обновления BIOS от 27 ноября текущего года, которое поддерживает AGESA 1.1.0.0.
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Данная материнская плата, как можно догадаться по названию, основана на наборе логики AMD B450. Можно не сомневаться, что поддержка Ryzen 5000 будет в сжатые сроки реализована и другими материнскими платами MSI на базе наборов логики AMD семейства 400.
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