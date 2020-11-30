С сентября американские власти рекомендуют компаниям из США озаботиться получением специальной лицензии на право взаимодействия с китайской компанией SMIC, но до сих пор она в список экспортного контроля не попадала. Как отмечает Reuters, президент Дональд Трамп намеревается успеть включить SMIC с санкционный список ещё до того, как передаст полномочия Джозефу Байдену.

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Источник изображения: SMIC

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Как и прочие фигуранты списка, который в случае обновления будет насчитывать 35 позиций, китайская SMIC подозревается американскими властями в сотрудничестве с китайским оборонным сектором. Представители SMIC подобные обвинения неоднократно отвергали, но убедить американскую сторону в невиновности так и не смогли.

Прежде всего, в случае окончательного введения санкций SMIC утратит доступ к литографическому оборудованию и технологиям американского происхождения. Клиенты SMIC из числа американских компаний уже отказываются от размещения заказов на выпуск своих компонентов силами этого производителя. Во-вторых, американским инвесторам будет запрещено приобретать пакеты акций SMIC и других входящих в список компаний с ноября 2021 года.