Китай останется крупнейшей кузницей электроники ещё лет пять
Издание Bloomberg обратило внимание на тенденцию переноса производства электронных устройств за пределы Китая, которая наблюдается в последние годы. Вьетнам и Индия повышают инвестиционную привлекательность, тогда как уровень оплаты труда китайских рабочих растёт. Непредсказуемость американской внешней политики тоже заставляет компании переносить производства за пределы Китая, поскольку эта страна становится главной мишенью американских санкций, вне зависимости от личности президента США.
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Специалисты Gavekal Dragonomics считают, что при новом президенте взаимоотношения США и Китая если и станут теплее, то на производственную миграцию влияния оказать не смогут. Foxconn переносит часть производства продукции Apple во Вьетнам, Pegatron стремится в Индию и США, Wistron уже к следующему году рассчитывает половину производства разместить за пределами Китая. Руководство Foxconn считает, что нельзя быстро создать столь же мощную инфраструктуру в других странах, как компания создала в Китае за последние тридцать лет. По мнению экспертов, лет пять у Китая на сохранение статуса крупнейшей производственной базы электроники ещё есть.
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