AMD Ryzen 7 5800X на частоте около 6.0 ГГц занял первое место в Cinebench R20
Американский энтузиаст Splave продолжает познавать пределы возможностей процессора AMD Ryzen 7 5800X. При помощи жидкого азота процессор удалось разогнать до 5999 МГц, после чего он занял первое место среди восьмиядерных моделей в Cinebench R20 с результатом 8117 баллов.
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На указанной частоте процессор сохранял активность восьми ядер и шестнадцати потоков. В модельном зачёте этот результат тоже соответствует первому месту. По словам автора эксперимента, данный экземпляр процессора при полном резервуаре с жидким азотом способен разгоняться до частоты шины 1933 МГц.
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