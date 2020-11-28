Чемпионом по дешевизне GeForce RTX 3060 Ti готова стать Литва
Томительное ожидание анонса GeForce RTX 3060 Ti в разгар американских выходных подталкивает даже сайты с «говорящим названием» заниматься поиском информационных поводов в не самых популярных источниках. Ресурс VideoCardz наткнулся на прайс-лист одного литовского интернет-магазина, в котором цены на GeForce RTX 3060 Ti начинаются с отметки 463 евро.
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Это первый зарегистрированный случай, когда цена видеокарты этой модели оказалась заметно ниже 500 евро. Понятно, что цены ориентировочные, по факту поступления видеокарт в магазин они могут увеличиться, но сам прецедент даёт надежду на появление GeForce RTX 3060 Ti с разумными ценниками.
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