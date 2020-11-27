Израильскому оверклокеру shar00750 достался удачный экземпляр процессора AMD Ryzen 5 5600X, который при охлаждении жидким азотом в материнской плате AORUS X570 MASTER на базе набора логики AMD X570 покорил частоты свыше 5.9 ГГц с сохранением активности шести ядер и двенадцати потоков. В тесте wPrime 32M на частоте 5975 МГц он продемонстрировал лучший результат среди шестиядерных моделей, соответствующий 2,366 секунды.

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Источник изображения: HWBot, shar00750

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В тесте wPrime 1024M на идентичной частоте процессор показал результат в 1 минуту 4,466 секунды, став лучшим в модельном зачёте.

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Источник изображения: HWBot, shar00750

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На более низких частотах процессор установил несколько рекордов в модельном зачёте, в Geekbench3 Multi Core он набрал 48 013 баллов на частоте 5950 МГц, став лучшим среди процессоров с шестью ядрами.