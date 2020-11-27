Выручка TSMC в этом году обеспечит Тайвань ростом ВВП даже в условиях пандемии
Сегодня тайваньские СМИ уже отмечали, что TSMC пока не может обеспечивать всех желающих передовыми полупроводниковыми компонентами в необходимых объёмах, но нельзя отрицать и тот факт, что в уходящем году компания потратила рекордные $17 млрд на расширение производства и освоение новых литографических норм. Кроме того, TSMC должна по итогам года получить рекордную выручку.
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Агентство Bloomberg со ссылкой на официальные органы статистики Тайваня сообщает, что в этом году спрос на полупроводниковые решения позволит острову увеличить ВВП на 2,54% против ожидавшихся в августе 1,56%.
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Особенно активно ВВП Тайваня рост в третьем квартале (на 3,92%), что было обеспечено не только задержкой анонса смартфонов Apple серии iPhone 12, но и последними попытками Huawei сформировать запасы компонентов для дальнейшего существования в условиях американских санкций, чья самая суровая фаза вступила в силу с середины сентября. В октябре валовой экспорт Тайваня вырос на 11,2% до рекордных для этого месяца $32,2 млрд. От наступающего года тайваньские власти ждут роста ВВП не более чем на 3,82%, а валового экспортного продукта – не более чем на 4,59%.
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