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Видеокарты GeForce RTX 30 в европейской рознице начали встречаться чаще, но с 50-процентной наценкой

Зато Radeon RX 6000 сохраняют шанс появиться в российских магазинах ещё до Нового года.
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RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде
ASUS 6800 XT для сборки компа в Регарде

Не самый богатый на положительные эмоции год, безусловно, многих сохранивших запасы свободных денег потребителей толкает на поиски желанных подарков к Новому году, поэтому импровизированная статистика сайта 3DCenter будет интересна тем, кто живёт проблемами немецкого рынка и страдает от политической и репертуарной близорукости, как и авторы новостей нашего сайта.

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Источник изображения: 3DCenter

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По данным немецких коллег, ситуация с доступностью видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 30 несколько улучшилась по сравнению с концом сентября, но изделия партнёров NVIDIA собственного дизайна предлагаются с наценкой, нередко достигающей или даже превышающей 50% от рекомендованного разработчиком уровня.

Старшие модели процессоров AMD семейства Ryzen 5000 в Германии нельзя купить вовсе, а младшие продаются с не меньшей наценкой, чем видеокарты серии GeForce RTX 30. Видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 сейчас в продаже найти сложно, как в эталонном исполнении, так и в предлагаемых партнёрами AMD версиях. В российской рознице, как нам стало известно на этой неделе, последние наверняка появятся уже только после Нового года, а вот запасы эталонных видеокарт в российской рознице могут пополниться в следующем месяце.

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Теги

amd nvidia видеокарты radeon rx 6000 ryzen 5000 geforce rtx 30
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Сейчас обсуждают

Alexshanghai IntelAmdov
12:52
? у меня 2 компа на райзене. а ты вротворт дыши глубже. кукарекал про майнинг со своей любимкой, а на деле у тебя конфликт оборудования ЛАМЕР ССАНЫЙ!!! позорище.
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Slow Mo
12:49
Ну че пацаки ложим дружно болт на новые игры и новые видимокарты?
NVIDIA продала майнерам большую часть видеокарт GeForce RTX 3080/3090 на 175 млн$ – Wccftech
Rua Mazay
12:49
Бизнес ничего личного
NVIDIA продала майнерам большую часть видеокарт GeForce RTX 3080/3090 на 175 млн$ – Wccftech
sumrack
12:49
ты с ней общался чтоль? я могу тоже самое написать, но мне будет глубоко насрать!
Лиза Су украсила праздничную открытку осенними листьями и процессорами AMD
Flatus Incognito
12:48
"Противники компьютерных игр должны будут покинуть этот мир". Это же можно кино снять- 2100 год. Спецотряд охотится за антигеймерами! Куртка жжот.
Глава NVIDIA предсказал появление восьмимиллиардного геймера
Rua Mazay
12:48
Так их завались в ДНС)
NVIDIA продала майнерам большую часть видеокарт GeForce RTX 3080/3090 на 175 млн$ – Wccftech
Евгений Васильев
12:48
Такими темпами крупные разработчики и издатели позакрываются, говоря спасибо этим двум конторам. У геймеров нету мощных карт > игры не покупаются > какой нибудь убисофт банкрот. Либо все силы в соснол...
NVIDIA продала майнерам большую часть видеокарт GeForce RTX 3080/3090 на 175 млн$ – Wccftech
Rua Mazay
12:48
А так же учитывают если упадет майнинг весь этот хлам будет конкурировать с их ними же картами
NVIDIA продала майнерам большую часть видеокарт GeForce RTX 3080/3090 на 175 млн$ – Wccftech
Jaster
12:48
Зачем? Если пишешь "новость" - обоснуй ее.. )
Запуск PlayStation 5 – дефицит, баги и мертвые консоли
daimos
12:48
По велийчайшему совпадению это произойдет путем трансформации-мутации из 20 миллиардного майнера
Глава NVIDIA предсказал появление восьмимиллиардного геймера
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