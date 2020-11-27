Видеокарты GeForce RTX 30 в европейской рознице начали встречаться чаще, но с 50-процентной наценкой
Не самый богатый на положительные эмоции год, безусловно, многих сохранивших запасы свободных денег потребителей толкает на поиски желанных подарков к Новому году, поэтому импровизированная статистика сайта 3DCenter будет интересна тем, кто живёт проблемами немецкого рынка и страдает от политической и репертуарной близорукости, как и авторы новостей нашего сайта.
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По данным немецких коллег, ситуация с доступностью видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 30 несколько улучшилась по сравнению с концом сентября, но изделия партнёров NVIDIA собственного дизайна предлагаются с наценкой, нередко достигающей или даже превышающей 50% от рекомендованного разработчиком уровня.
Старшие модели процессоров AMD семейства Ryzen 5000 в Германии нельзя купить вовсе, а младшие продаются с не меньшей наценкой, чем видеокарты серии GeForce RTX 30. Видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 сейчас в продаже найти сложно, как в эталонном исполнении, так и в предлагаемых партнёрами AMD версиях. В российской рознице, как нам стало известно на этой неделе, последние наверняка появятся уже только после Нового года, а вот запасы эталонных видеокарт в российской рознице могут пополниться в следующем месяце.
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