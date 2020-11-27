Лиза Су украсила праздничную открытку осенними листьями и процессорами AMD
Причина, подтолкнувшая ресурс WCCFTech присмотреться к не самой свежей публикации на сайте Barron’s про степень влияния майнеров на выручку NVIDIA в прошлом квартале, весьма банальна – в США отмечается День благодарения, а потому количество генерирующих информационные поводы рук сильно уменьшилось без пропорционального сокращения голодных ртов. Даже японские блогеры в итоге не брезгуют выдержками из документации AMD для специалистов по продажам.
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В этой непростой ситуации можно попытаться поддаться чужому праздничному настроению, взглянув на открытку, которой глава AMD Лиза Су (Lisa Su) поздравила своих подписчиков с Днём благодарения.
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В этом году Лиза Су в своих пожеланиях упор сделала на безопасность и взаимную поддержку. Импровизированную открытку украсили изображения осенних листьев и процессоров AMD – не только центральных, но и графических.
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