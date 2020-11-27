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Основатель Huawei выразил надежду, что продажа бизнеса Honor избавит его от санкций США

Уверенность кажется несколько наивной.
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В этом месяце компания Huawei Technologies сообщила о намерениях продать бизнес по производству смартфонов Honor консорциуму из 40 компаний, среди которых основную часть составляют партнёры, занимающиеся реализацией продукции этой марки. По словам основателя Huawei Жэня Чжэнфэя (Ren Zhengfei), на которые ссылается Bloomberg, данная трансформация должна избавить марку Honor от влияния американских санкций и превратить её в крупного игрока на рынке смартфонов.

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Источник изображения: Bloomberg

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Глава Huawei даже считает, что Honor сможет соперничать с Huawei по занимаемой доле рынка, хотя при условии сохранения американских санкций в это не так сложно поверить. По прогнозам TrendForce, в следующем году смартфоны Honor смогут претендовать на 2% мирового рынка, тогда как сама Huawei сократит свои позиции с нынешних 14 до 4%.

Никаких скрытых связей между Huawei и Honor после реструктуризации не сохранится, как утверждает основатель первой из компаний. По его мнению, это позволит гарантировать защиту Honor от новых санкций США. В своём напутствии новым владельцам торговой марки он рекомендовал активно использовать технологии и компоненты американского происхождения, доступа к которым сама Huawei будет лишена в результате санкций.

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TSMC виновата во всём. Желающих много, а TSMC - одна. Очевидно же.
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Kopcheniy
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Да он сам себе противоречит - сначала пишет, что консоли есть мидлы (а из новости слышим, что чипов для них делают в разы больше), и тут же пишет, что акцент AMD сместила в сторону топов.
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Tanabe
11:18
А вы ули думали? Пока соберетесь пока купите, пока кредиты возьмете. А майнеры напряму без посредника за нал и сразу партией.
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omoikane
11:18
интелу уже тоже. Освоение все дороже, да и невыходит особо. По этому и уходит потихоньку на TSMC. Причем амд это было сделать проще, интел слишком громоздкий и неповоротливый.
В дефиците Ryzen и Radeon виноваты игровые консоли
Kopcheniy
11:18
Да даже 5 лет назад в это было бы трудно поверить, впрочем предпосылки как раз тогда и возникли, когда началась пробуксовка на 14 нм (все ж помним, на сколько месяцев задержали выход Broadwell?)
В дефиците Ryzen и Radeon виноваты игровые консоли
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