Основатель Huawei выразил надежду, что продажа бизнеса Honor избавит его от санкций США
В этом месяце компания Huawei Technologies сообщила о намерениях продать бизнес по производству смартфонов Honor консорциуму из 40 компаний, среди которых основную часть составляют партнёры, занимающиеся реализацией продукции этой марки. По словам основателя Huawei Жэня Чжэнфэя (Ren Zhengfei), на которые ссылается Bloomberg, данная трансформация должна избавить марку Honor от влияния американских санкций и превратить её в крупного игрока на рынке смартфонов.
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Глава Huawei даже считает, что Honor сможет соперничать с Huawei по занимаемой доле рынка, хотя при условии сохранения американских санкций в это не так сложно поверить. По прогнозам TrendForce, в следующем году смартфоны Honor смогут претендовать на 2% мирового рынка, тогда как сама Huawei сократит свои позиции с нынешних 14 до 4%.
Никаких скрытых связей между Huawei и Honor после реструктуризации не сохранится, как утверждает основатель первой из компаний. По его мнению, это позволит гарантировать защиту Honor от новых санкций США. В своём напутствии новым владельцам торговой марки он рекомендовал активно использовать технологии и компоненты американского происхождения, доступа к которым сама Huawei будет лишена в результате санкций.
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