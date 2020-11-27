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GeForce RTX 3090 обновила рекорды 3DMark Fire Strike на частоте 2760 МГц

Изделие ASUS на это способно при использовании жидкого азота.
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Способность видеокарты GeForce RTX 3090 преодолевать планку в 2.8 ГГц по частоте графического процессора уже была доказана практическими экспериментами, а теперь греческий энтузиаст OGS продолжил испытания новинки на более низких частотах. В тесте 3DMark Fire Strike удалось занять первого место среди одиночных видеокарт с результатом 49 900 баллов, который был получен при частотах видеокарты 2760/22480 МГц.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Оверклокер использовал видеокарту ASUS GeForce RTX 3090 серии Strix OC Edition, она охлаждалась жидким азотом. По соседству в материнской плате ASUS ROG Crosshair VIII Impact работал центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X, который при помощи жидкого азота был разогнан до 5.6 ГГц.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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В тесте 3DMark Fire Strike Extreme система указанной конфигурации набрала 30 905 баллов, но частота графического процессора в данном случае не превысила 2.7 ГГц. В тесте 3DMark Fire Strike Ultra был получен результат 17 400 баллов.

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Теги

nvidia экстремальный разгон ampere geforce rtx 3090
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