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В дефиците Ryzen и Radeon виноваты игровые консоли

TSMC не может выпускать всё сразу в достаточных количествах.
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По информации тайваньского ресурса Commercial Times, необходимость наращивать поставки компонентов для игровых консолей в четвёртом квартале заставила AMD выделить под их производство до 80% всей квоты на выпуск 7-нм продукции, которая досталась этой компании от TSMC. Источник утверждает, что для консоли Sony PlayStation 5 будет ежемесячно обрабатываться до 80 тысяч кремниевых пластин, для консолей Microsoft Xbox – до 40 тысяч кремниевых пластин.

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Источник изображения: Commercial Times

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Оставшиеся 20% квоты будут направляться на производство центральных процессоров AMD Ryzen 5000 и графических процессоров Radeon RX 6000. Очевидно, что при таком распределении приоритетов дефицит последних неизбежен. Впрочем, это лишь неофициальная информация, AMD или TSMC свои взаимоотношения публично в таких подробностях обсуждать не станут.

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Теги

amd microsoft sony tsmc игровые консоли radeon rx 6000 ryzen 5000
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