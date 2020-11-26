Анонс Radeon RX 6000 обеспечил швейцарский интернет-магазин рекордным трафиком
Анонс видеокарт Radeon RX 6000 хоть и был поделён на этапы, на одном из них недавно совместил два события: появление первых официальных обзоров Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800, а также номинальный старт продаж их эталонных версий. Швейцарский интернет-магазин Digitec поделился статистикой трафика с отступом по три часа до и три часа после анонса, видеокарты серии Radeon RX 6000 по этому показателю перекрыли все недавние премьеры продуктов AMD и NVIDIA.
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Сравнивался поток посетителей на сайт интернет-магазина в момент анонса процессоров Ryzen 5000, видеокарт GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2080 Ti, а также процессоров Ryzen 3000 и видеокарт Radeon RX 5000. Анонс Ryzen 5000 и GeForce RTX 3090 ещё как-то могут выделиться на фоне остальных премьер, но Radeon RX 6000 в этом смысле оказываются вне досягаемости. Возможно, это лишь частный случай, но он наглядно демонстрирует интерес аудитории к видеокартам этого семейства.
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