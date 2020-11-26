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Анонс Radeon RX 6000 обеспечил швейцарский интернет-магазин рекордным трафиком

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Анонс видеокарт Radeon RX 6000 хоть и был поделён на этапы, на одном из них недавно совместил два события: появление первых официальных обзоров Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800, а также номинальный старт продаж их эталонных версий. Швейцарский интернет-магазин Digitec поделился статистикой трафика с отступом по три часа до и три часа после анонса, видеокарты серии Radeon RX 6000 по этому показателю перекрыли все недавние премьеры продуктов AMD и NVIDIA.

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Источник изображения: Digitec.ch

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Сравнивался поток посетителей на сайт интернет-магазина в момент анонса процессоров Ryzen 5000, видеокарт GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2080 Ti, а также процессоров Ryzen 3000 и видеокарт Radeon RX 5000. Анонс Ryzen 5000 и GeForce RTX 3090 ещё как-то могут выделиться на фоне остальных премьер, но Radeon RX 6000 в этом смысле оказываются вне досягаемости. Возможно, это лишь частный случай, но он наглядно демонстрирует интерес аудитории к видеокартам этого семейства.

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amd видеокарты radeon rx 6000
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Иван Иванов
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почему твоя страница ссылается на группу пидоров, сеструнь?(
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century84
15:40
Чё там дорожать? Затравку опускают в жидкий кремний и меееедленно вытягивают. там шняга длинной метра 2 получается. Негры вытягиватели надбавку попросили?
Электроника подорожает в 2021 году из-за роста стоимости производства полупроводниковых пластин
Rammen
15:39
Да... Вызывает интерес как там в Швейцарии в одном из магазинов...
Анонс Radeon RX 6000 обеспечил швейцарский интернет-магазин рекордным трафиком
Marat Kanzha
15:39
Ну вообще говоря, я знаю про два преимущества Radeon'ов: 1) Более полная поддержка DX12. 2) Больший объем памяти. Недостатки тоже есть, и они тут перечислены, но не все так просто. Скажем покупая пла...
Radeon VII наконец-то покинул табель о рангах AMD
Борис Таранов
15:38
Наслаждайся мыльным кинцом за 6500 ахаха
Запуск PlayStation 5 – дефицит, баги и мертвые консоли
rebel-1
15:37
Это была одна из самых ожидаемых игр для олдов, и вышел самый эпичный провал за последние годы пожалуй.
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Иван Иванов
15:36
ну зеленые продаются с горем пополам,красных нет вообще в принципе нигде ни за какие деньги )
Видеокарты RX 6800/XT от производителей нерефов появились в магазинах и сразу исчезли
Jack Reacher
15:36
Националист и матершинник называет других недоразвитыми ,-умудрившись в 1 посте нарушить 2 правила конференции , мда
Названы самые быстрые модели Radeon RX 6800 XT и RX 6800 - Tom's Hardware
Slow Mo
15:36
Роботы невыгодны ,вживить чип для полного контроля двуногого биоматериала мечта закулисных воротил и общая нейронная сеть сделает вас послушными биороботами(а не тыкакть и завлекать той же рекламой ит...
Электроника подорожает в 2021 году из-за роста стоимости производства полупроводниковых пластин
Борис Таранов
15:36
Я не думаю что людям за пределами Украины интересна эта игра
Last of Us II стала игрой года по версии Golden Joystick Awards, а RTX 3080 - лучшим оборудованием
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