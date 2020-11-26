EVGA не планирует выпускать версию GeForce RTX 3080 серии K|ngp|n Edition
Официальный представитель марки EVGA Джейкоб Фримэн (Jacob Freeman) ведёт довольно активную сетевую жизнь, не только рассказывая о новых продуктах этой компании, но и оказывая клиентам оперативную помощь. Описывая видеокарту GeForce RTX 3090 серии K|ngp|n Edition, он столкнулся с вопросом подписчика о возможности выхода аналогичной версии GeForce RTX 3080.
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В настоящее время, как пояснил Джейкоб, EVGA не планирует выпускать K|ngp|n-версию GeForce RTX 3080, но это вполне закономерно, ведь традиционно в эту серию попадали только самые производительные видеокарты семейства, а указанная модель стоит на ступень ниже GeForce RTX 3090. Штатная гибридная система охлаждения этой видеокарты, как поясняет представитель EVGA, позволяет сохранять температуру графического процессора GeForce RTX 3090 на уровне 50,1 градусов Цельсия под нагрузкой.
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