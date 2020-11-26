Бразильский энтузиаст Rbuass продолжает испытывать в сфере экстремального разгона видеокарты серии GeForce RTX 30 марки GALAX, которая в нашей стране известна как KFA2. На этот раз ему досталась GeForce RTX 3090 собственного дизайна GALAX, а компанию видеокарте составил процессор AMD Ryzen 9 5950X, который тоже охлаждался жидким азотом.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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Автор эксперимента пожаловался на проблемы с наличием у конкретного экземпляра Ryzen 9 5950X так называемой «аллергии на холод» (coldbug), которая заставляет термозащиту срабатывать при определённых отрицательных температурах. Даже в таких условиях процессор удалось разогнать до 5.3 ГГц.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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Непосредственно видеокарта разогналась до частот 2520/21760 МГц, этого хватило, чтобы занять первое место среди одиночных графических плат в 3DMark Fire Strike Ultra с результатом 16 639 баллов. В тесте 3DMark Fire Strike Extreme всё ограничилось вторым местом и результатом 29 447 баллов.