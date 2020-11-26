Видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 не спешат появиться в европейских магазинах
Датский магазин Proshop, который имеет представительства в нескольких странах Европы, публикует открытую статистику по количеству заказанных и полученных видеокарт Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800, из которой следует, что только PowerColor смог отгрузить 25 экземпляров первой модели и 100 экземпляров второй, и эти видеокарты уже достигли магазина.
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Прочие марки либо не отгружают видеокарты вовсе, либо отправили от трёх до восьми экземпляров, как компания Asustek Computer, например. Представители сайта ComputerBase.de вообще заявляют, что к моменту предполагаемого старта продаж видеокарт в исполнении партнёров улучшения ситуации не произошло. Напротив, если магазины и демонстрируют на своих сайтах видеокарты серии Radeon RX 6800 с оригинальным дизайном партнёров AMD, то цены завышены, а в наличии соответствующих товаров нет.
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