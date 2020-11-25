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Radeon VII наконец-то покинул табель о рангах AMD

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Попытки хоть как-то обособить новостную ленту от информационного наполнения сайта VideoCardz в очередной раз привели нас в служебный раздел сайта AMD для партнёров, где уже успели прописаться методические пособия по продвижению на рынок видеокарт Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT.

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Источник изображения: AMD

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Соответствующие таблицы, которые для удобства восприятия были сокращены по содержанию в ширину, позволяют убедиться, что Radeon RX 6800 компанией AMD противопоставляется сразу двум видеокартам основного конкурента – GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. А вот Radeon RX 550, например, является идейным соперником интегрированной графики Intel HD 630.

Надо сказать, что таблицу впервые с момента анонса покинул «вечной живой» флагман Radeon VII, который занимал в ней место лишь номинально, не подкрепляя своего статуса присутствием на полках магазинов. Radeon RX 590 тоже вытеснен из этой таблицы, как и Radeon RX 5600 или Radeon RX 5500, не говоря уже о Radeon RX 5300. Флагманом теперь вполне справедливо считается Radeon RX 6900 XT – в продажу видеокарта должна поступить восьмого декабря по рекомендованной цене $999.

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amd nvidia видеокарты rdna 2 radeon rx 6900 xt
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