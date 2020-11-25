В третьем квартале объёмы продаж настольных компьютеров HP сократились на 28%
По итогам второго квартала компания HP Inc. занимала четверть рынка готовых компьютеров, поэтому её отчётность за третий квартал позволяет получить некоторое представление о процессах, происходящих на рынке в настоящее время. Как отмечает ресурс Barron’s, выручка от реализации ноутбуков HP выросла в годовом сравнении на 18%, зато выручка от реализации настольных ПК этой марки упала на 28%. В этом нет ничего удивительного, ведь основными потребителями настольных решений HP остаются корпорации, а они уже не первый месяц не допускают наполнения офисов сотрудниками из-за пандемии. Удивительно, что объёмы продаж принтеров HP побили многолетний рекорд, достигнув 12 млн экземпляров – стало быть, удалённая работа не позволяет полностью отказаться от бумажного документооборота.
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Выручка от реализации устройств печати и расходных материалов для них упала на 3%, поскольку последняя категория всё-таки составляет основную часть профильных доходов компании: $3,13 млрд из $4,83 млрд.
В отличие от HP, компания Dell увеличила выручку и в потребительском сегменте (на 14%), и в корпоративном (на 5,4%). Выручка от реализации хромбуков для нужд дистанционного образования выросла у Dell в три с лишним раза. В текущем квартале спрос на ПК не будет удовлетворён в полном объёме, как сходятся во мнении представители Dell и HP.
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