ASRock напомнила о себе демонстрацией эталонного Radeon RX 6900 XT
Сегодня формально должны были начаться продажи видеокарт Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 в исполнении партнёров AMD собственного дизайна, но компания ASRock воспользовалась этим «днём амнистии» для публикации описания видеокарты Radeon RX 6900 XT эталонного дизайна на собственном сайте.
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В целом, пока нет оснований считать, что партнёры AMD скоро предложат собственные версии Radeon RX 6900 XT. Нельзя исключать, что видеокарты этой модели будут только эталонными. На сайте ASRock для них упоминаются частоты 2015/2250/16000 МГц, наличие 16 Гбайт памяти типа GDDR6 с 256-разрядной шиной и габаритные размеры 267 х 120 х 50 мм без учёта задней панели.
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Формально, видеокарта должна занимать пространство двух с половиной слотов расширения. На задней панели можно найти два выхода DisplayPort, один HDMI и один USB Type-C. К блоку питания рекомендованной мощностью 850 Вт видеокарта подключается при помощи двух восьмиконтактных разъёмов питания. Её 5120 потоковых процессоров распределены по 80 вычислительным блокам.
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