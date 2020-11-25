К эталонным видеокартам AMD Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 прилагается клавиша со стилизованной буквой R
Как сообщает популярный немецкий сайт PC Games Hardware, первая партия эталонных видеокарт Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 была столь малочисленной, что даже не попала в ценовые агрегаторы в Германии, а некоторые магазины и вовсе заявили, что начнут продавать только видеокарты этих моделей в исполнении партнёров AMD, поскольку эталонные версии им не достанутся.
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На страницах ресурса Reddit восторженные «свидетели распаковки» сообщают, что в комплекте поставки эталонных видеокарт данной серии предусмотрен сменный колпачок для клавиши с литерой R, имеющей характерное для нового логотипа Radeon начертание. Жаль только, что не все владельцы QWERTY-клавиатур в повседневной деятельности пользуются единственной раскладкой, и русскоязычным пользователям в этой ситуации будет не хватать кириллической буквы К по соседству.
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