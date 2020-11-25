С появлением мобильных процессоров Tiger Lake компания Intel решила изменить не только оформление корпоративного сайта, но и логотипы продукции. Даже наименование компании теперь выполняется другим шрифтом и лишено характерного овала, знакомого ещё по рекламе девяностых годов прошлого века. Новое уведомление с сайта Intel призвано пояснить, что и на технологической упаковке продукции марки с 24 декабря этого года логотип компании будет отображаться по-новому.

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Источник изображения: Intel

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Это ещё не всё. Компания в это сложное время, когда все борются за неприкосновенность окружающей среды и экономию, нашла возможность удлинить кое-что на расточительные 10 миллиметров.

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Источник изображения: Intel

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Речь идёт о внутреннем клапане промежуточной коробки, в которую упаковываются различные компоненты Intel при транспортировке. Ранее эти клапаны в закрытом состоянии имели между собой зазор. Теперь Intel от него избавляется, поскольку клапаны ложатся друг на друга внахлёст, не оставляя никаких промежутков. По всей видимости, это сделано для повышения прочности упаковки и исключения малейшей вероятности выпадения содержимого из коробки в процессе транспортировки и разгрузки.