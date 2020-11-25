Компания TSMC для производства 3-нм продукции будет использовать новое предприятие, возведение корпусов которого уже завершилось на днях, как сообщает издание DigiTimes. Новая фабрика расположилась в существующем технопарке на юге острова Тайвань. В церемонии по случаю завершения строительства корпусов предприятия приняло участие руководство TSMC.

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Источник изображения: DigiTimes

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К массовому производству 3-нм изделий предприятие приступит только во второй половине 2022 года, а до этого предстоит установить производственное оборудование и подготовить всю необходимую оснастку, а также обучить персонал. Среднемесячные объёмы производства 3-нм компонентов на этом предприятии в 2022 году успеют достигнуть 55 тысяч кремниевых пластин.