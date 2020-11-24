По итогам года Intel останется крупнейшим производителем полупроводниковых компонентов
Конъюнктура рынка памяти позволила Intel сместить Samsung Electronics с вершины рейтинга крупнейших по выручке производителей полупроводниковых изделий ещё в прошлом году, а по итогам текущего, как сообщает IC Insights, корпорация Intel сохранит за собой данный статус, попутно увеличив выручку на 4% до $73,9 млрд.
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Рейтинг включает как те компании, что не имеют собственной производственной базы, так и те, что не занимаются разработкой выпускаемой ими продукции – например, как TSMC, которая на третьем месте списка продемонстрирует рост выручки на впечатляющий 31%.
«Любимчики» местной публики тоже не останутся без впечатляющих достижений. NVIDIA должна увеличить выручку по итогам этого года на 50%, а компания AMD – на солидный 41%. На этом фоне Qualcomm и MediaTek кажутся «середнячками» с приростом выручки на 35%, хотя первая при этом поднимется с седьмого на шестое место рейтинга, а вторая – с 16-го на 11-е.
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Присутствие SK Hynix на четвёртом месте позволит составителям рейтинга заявить, что в пятёрку крупнейших поставщиков полупроводниковых компонентов входят сразу две компании из Южной Кореи, а единственным представителем Европы на десятой позиции рейтинга останется Infineon. В совокупности, пятнадцать ведущих производителей полупроводниковых изделий по итогам этого года увеличат свою выручку в среднем на 13%.
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