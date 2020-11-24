Глава Intel обратился к Байдену с расчётом на поддержку бизнеса
Генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) со страниц корпоративного сайта обратился к избранному президенту США Джозефу Байдену (Joseph Biden) с открытым письмом, в котором поделился своими взглядами на существующую ситуацию в мире и отрасли, а также выразил надежду на поддержку новыми властями США некоторых инициатив.
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Непростую ситуацию 2020 года Роберт Суон сравнил с неспокойным 1968 годом, когда была основана корпорация Intel. Возглавляемую им компанию Суон назвал единственным производителем передовых полупроводниковых компонентов, располагающим предприятиями на территории США. У избранного президента глава Intel попросил не забывать о поддержке американских производителей. По данным отраслевой ассоциации SIA, сейчас только 12% всех полупроводниковых компонентов в мире производится в США, около 80% объёмов выпуска сосредоточено в Азии.
Суон также призвал Байдена не забывать о развитии инфраструктуры сетей связи и систем, позволяющих облегчить жизнь людей в условиях пандемии. Понятно, что у Intel в этих сферах есть свои интересы: она выпускает не только серверные процессоры и твердотельные накопители, но и компоненты для базовых станций сетей 5G. Наконец, в кадровой политике упор должен быть сделан на повышение расового и гендерного равенства, а также сохранение норм иммиграционного законодательства, позволяющего Intel привлекать рабочую силу из-за рубежа.
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