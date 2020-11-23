AMD Ryzen 7 5800X на частоте 6048 МГц обновил рекорд GPUPI for CPU 1B
В части теста GPUPI 1B, которая позволяет оценить производительность центрального процессора, южнокорейскому энтузиасту Safedisk удалось занять первое место среди восьмиядерных моделей, выполнив расчёт за 56,139 секунды.
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Процессор AMD Ryzen 7 5800X при этом работал на частоте 6048 МГц под жидким азотом, сохраняя активность всех восьми ядер и шестнадцати потоков.
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В тесте HWBot x265 4K процессор отличился на частоте 5976 МГц, показав результат 28,253 кадра в секунду, который соответствует первом месту среди восьмиядерных моделей.
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