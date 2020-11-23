Biostar обещает не затягивать с реализацией поддержки Ryzen 5000 для плат на основе чипсетов AMD X470 и B450
Не желая отставать от прочих тайваньских конкурентов, компания Biostar со страниц Twitter объявила о намерениях в скором времени реализовать поддержку процессоров AMD семейства Ryzen 5000 для своих материнских плат, основанных на чипсетах AMD X470 и B450.
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На аналогичные шаги уже пошли компании ASRock и ASUS, поэтому Biostar не стала затягивать с реализацией поддержки новых процессоров семейства Vermeer. К тому же, это лишний повод напомнить о своём существовании, что для небольшого производителя материнских плат важно с точки зрения репутации.
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