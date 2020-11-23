Цена Blackview BV4900 Pro упала на 50% в рамках «Чёрной пятницы»
Для многих людей важную роль при выборе смартфона играет наличие защиты от воды. Водонепроницаемым корпусом обладает большинство защищённых моделей. Одна из них – Blackview BV4900 Pro. В честь «Чёрной пятницы» её стоимость будет снижена в два раза.
На распродаже купить версию Pro можно будет лишь за 100 долларов. Это означает, что новинка в рамках акции обойдётся дешевле, чем более скромное стандартное издание. Специальное предложение действует с 23 по 27 ноября 2020 года.
Blackview BV4900 Pro является улучшенной версией модели Blackview BV4900. Вместо чипсета Helio A22 используется 12-нанометровая однокристальная система Helio P22 производства компании MediaTek. Объём оперативной памяти увеличен с 3 ГБ до 4 ГБ, а вместимость встроенного накопителя выросла в два раза и составила 64 ГБ.
Новинка получила 13-мегапиксельную основную камеру на базе датчика изображения Samsung S5K3L2. Диагональ экрана составляет 5,7 дюйма. В его основу положена матрица формата HD+. Дисплей прикрыт стеклом повышенной прочности. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5580 мА*ч.
Blackview BV4900 Pro заключён в корпус с защитой по трём основным стандартам: IP69K, IP68 и MIL-STD-810G. Устройство не боится пыли, грязи, низкой температуры, падений и может провести под водой до 30 минут на глубине до 1,5 метра без ущерба производительности. Разработчики китайской компании сильно позаботились над тем, чтобы максимально повысить прочность конструкции.
Смартфон поддерживает технологию Near Field Communication, имеет на борту адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, а также навигационный модуль GPS. Программной платформой выступает операционная система Android 10. Для обеспечения полноценной защиты на всех разъёмах установлены резиновые заглушки.
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