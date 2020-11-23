Nikon и китайские производители полупроводниковых компонентов сблизятся на почве разных проблем
Новая неделе приносит дополнительные пояснения со стороны Nikkei Asian Review к истории про взаимоотношения Intel и Nikon в литографической сфере. С начала века японские производители сокращали «домашнее» производство полупроводниковых компонентов, компания Nikon невольно была вынуждена искать крупных зарубежных клиентов для поставок своего литографического оборудования, таким клиентом стала корпорация Intel. По некоторым данным, она потребляла до 90% выпускаемого Nikon профильного оборудования, но в этом году закупки сократились в два раза.
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Дело даже не в том, что Intel нужно меньше литографического оборудования в целом, а в консервативном подходе Nikon к развитию своей продуктовой линейки. От освоения EUV-литографии компания отказалась по экономическим соображениям, а Intel сейчас как раз приобретает оборудование для работы с EUV. Соответственно, продукция Nikon процессорному гиганту теперь нужна в меньшей степени.
Японский поставщик, как отмечают СМИ, намеревается найти новых клиентов в Китае, поскольку оборудование ASML не только дороже, но и может попасть под американские санкции. Китайские производители компонентов тоже заинтересованы в сотрудничестве с Nikon, поскольку взятый властями курс на развитие национального производства американскими поставщиками тормозится в силу политических причин.
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