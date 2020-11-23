GeForce RTX 3090 на частоте 2670 МГц взяла серебро в GPUPI 1B
Итальянский энтузиаст Rsannino попытался бросить вызов лидеру рейтинга GPUPI 1B среди одиночных видеокарт, но смог разогнать видеокарту GeForce RTX 3090 до 2670 МГц по графическому процессору против 2.88 ГГц у рекордсмена, а потому на данный момент довольствуется вторым местом и результатом 2,309 секунды.
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В отличие от греческого энтузиаста, занимающего первое место, его итальянский соперник ничего не сообщает об аппаратной модификации видеокарты GeForce RTX 3090, а потому его в меньшей степени можно упрекать в «злоупотреблении стероидами». Компанию видеокарте составил центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X, разогнанный до умеренных 5.0 ГГц.
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