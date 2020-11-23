Итальянский энтузиаст Rsannino попытался бросить вызов лидеру рейтинга GPUPI 1B среди одиночных видеокарт, но смог разогнать видеокарту GeForce RTX 3090 до 2670 МГц по графическому процессору против 2.88 ГГц у рекордсмена, а потому на данный момент довольствуется вторым местом и результатом 2,309 секунды.

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Источник изображения: HWBot, Rsannino

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В отличие от греческого энтузиаста, занимающего первое место, его итальянский соперник ничего не сообщает об аппаратной модификации видеокарты GeForce RTX 3090, а потому его в меньшей степени можно упрекать в «злоупотреблении стероидами». Компанию видеокарте составил центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X, разогнанный до умеренных 5.0 ГГц.