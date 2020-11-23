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GeForce RTX 3090 на частоте 2670 МГц взяла серебро в GPUPI 1B

И без аппаратных модификаций, судя по всему.
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Итальянский энтузиаст Rsannino попытался бросить вызов лидеру рейтинга GPUPI 1B среди одиночных видеокарт, но смог разогнать видеокарту GeForce RTX 3090 до 2670 МГц по графическому процессору против 2.88 ГГц у рекордсмена, а потому на данный момент довольствуется вторым местом и результатом 2,309 секунды.

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Источник изображения: HWBot, Rsannino

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В отличие от греческого энтузиаста, занимающего первое место, его итальянский соперник ничего не сообщает об аппаратной модификации видеокарты GeForce RTX 3090, а потому его в меньшей степени можно упрекать в «злоупотреблении стероидами». Компанию видеокарте составил центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X, разогнанный до умеренных 5.0 ГГц.

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Теги

nvidia экстремальный разгон ampere gpgpu geforce rtx 3090
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Roditch
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На Али дешевле буду только инженерики. Обычные камни в туже цену плюс растаможка.
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Yilec
07:33
Если у M$ будет выгода, то почему бы и ДА. Но это будет уже 2-я недооперационка на продвинутом Ipad, который эппл теперь называет "компьютерами Mac". Две всё же лучше чем одна. Наверное.
Apple уверяет, что запуск Windows на новых Mac с чипами M1 возможен, но всё зависит от решения Microsoft
Jack Reacher
07:32
Прямо как AMD верно
Первые кадры настоящего геймплея Cyberpunk 2077 просочились в сеть
Jack Reacher
07:30
Ну я всегда говорил что 5600Х калл за свои деньги да и просто...
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Yilec
07:27
Купи себе на авито Nokia 950 и ставь на нее "настоящую" 10-ю винду :)
Apple уверяет, что запуск Windows на новых Mac с чипами M1 возможен, но всё зависит от решения Microsoft
cupgrn
07:25
Видео называется как укурки-обезьяны под веществами добрались компутера
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07:16
По итогу в 4к разницы нет для игр.Это раз.Единственный плюс что можно использовать скоростную память 4000+ в зен 3.Интел конечно дешевле чем хт и зен 3,но надо затариваться и мобо.В общем тут на любит...
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Milanche
07:13
))) дурачок..
Выясняем, есть ли смысл обновляться с Ryzen 3800XT на Ryzen 5800X - игровое тестирование от GECID
Ололошевич Ололошев
07:10
Лучи есть, но и у зелёных и у красных - фуфло. Dlss ни о чем - костыль типо безалкогольного пива или резиновой бабы, а в чистой производительности и 3090 умудряется местами профукивать 6800xt. Так о ч...
Появилась первая распаковка RX 6800 XT – продвинутой видеокарты нового поколения от AMD
Inttz
07:08
Всему должно быть своё время.Тогда и 4 ядер хватало
Выясняем, есть ли смысл обновляться с Ryzen 3800XT на Ryzen 5800X - игровое тестирование от GECID
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