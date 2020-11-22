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Технологические проблемы Intel подвели Nikon, теперь компания сократит 10% персонала

Литографическое оборудование теперь требуется Intel в меньшем объёме.
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Японские компании специализируются на производстве высокоточной оптики, она находит применение не только в фототехнике, но и в сфере литографии. Компания Nikon, например, снабжала своим литографическим оборудованием корпорацию Intel, но в этом году бизнес японского поставщика подорвала не только пандемия, но и технологический кризис процессорного гиганта, как отмечает Bloomberg со ссылкой на японское агентство Nikkei.

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Источник изображения: AnandTech

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Завершив второй фискальный квартал с операционными убытками в размере $251 млн, компания Nikon теперь рассматривает возможность прекращения выпуска цифровых камер на территории Японии, оно будет перенесено в Таиланд. Без сокращений персонала обойтись тоже не удастся – работу потеряют примерно две тысячи человек, включая специалистов по продажам камер. Закрытие границ в результате пандемии ударило по туристической отрасли, и путешественникам теперь не нужны новые камеры для съёмки достопримечательностей.

Если говорить об Intel, то она намеревается увеличить долю продукции, заказываемой в производство на предприятиях своих подрядчиков, поэтому собственное литографическое оборудование ей в прежних объёмах уже не потребуется. Бизнес Nikon в этом случае пострадал, хотя о масштабах урона судить сложно.

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