Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Radeon RX 6800 XT на частоте 2.8 ГГц: новые подробности

Рекорд 3DMark Fire Strike среди одиночных видеокарт покорился новой модели.
+
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде

На уходящей неделе мы узнали, что хотя бы Radeon RX 6800 XT в исполнении PowerColor имеет возможность разгоняться по графическому процессору до 2.8 ГГц. Подробности того эксперимента в открытом доступе не описываются, зато в статистике HWBot появилось аналогичное достижение.

реклама

анонсы и реклама
Упала цена 2070S ASUS Gaming
7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Обвал цен на RTX 2070 SUPER
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru
RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Источник изображения: HWBot, Takukou

реклама

Видеокарту Radeon RX 6800 XT эталонного дизайна китайский энтузиаст Takukou разогнал до частот 2800/17200 МГц при помощи жидкого азота.

реклама

Источник изображения: HWBot, Takukou

реклама

Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X по соседству работал на частоте 5.6 ГГц с сохранением активности 16 ядер и 32 потоков, это позволило набрать 48 890 баллов в 3DMark Fire Strike – это лучший результат среди одиночных видеокарт.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd экстремальный разгон radeon rx 6800 xt 3dmark fire strike
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Radeon RX 6800 XT на частоте 2.8 ГГц: новые подробности
+
DDR4-7004: новый рекорд разгона памяти оказался подлинным
+
AMD FX-4100 обновил рекорд SuperPI 32M на частоте 7215 МГц
7
GeForce RTX 3060 Ti отметилась парой результатов в Geekbench
16
Intel пока не решила, по какой технологии выпускать серверные процессоры в 2024 году
49
Видеокарта Radeon RX 6800 XT в исполнении PowerColor покорила частоту 2.8 ГГц
15

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 31
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 169
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 114
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 92
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 91
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
18 ноября 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
169
Подробное тестирование игры Horizon Zero Dawn
36
Компьютер для миллионера – мощная игровая сборка по неразумной цене
56
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
40
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
9
5 лучших смартфонов с NFC до 10 000 рублей
+

Сейчас обсуждают

Alagar81
07:28
Вообще то, это обычный комп нормального чела (ну может слегка с видео перебор), НЕ нищеброда анонирующего на RTX2060. Не думаю что вообще уместно каких то миллионеров с яхтами обсуждать, детский сад т...
Компьютер для миллионера – мощная игровая сборка по неразумной цене
Arctic Wolf
07:19
Этот субъект врет как всегда ради хайпа .Все у амд будет но позже в январе ,так проджекты сказали . Там и выход на ps 5 , xsx .
Radeon RX 6800 XT осталась без трассировки лучей в Cyberpunk 2077 – RTX-ON только для NVIDIA
Валера Урбанский
06:47
У красных до сих пор горит, что их 3000 серия прогорела и по производительности и по ценам интелам 10 поколения, а сейчас радуются выходу ещё более дорогих процессоров, которые, не так уж и сильно обх...
Битва флагманских CPU в разгоне - Ryzen 5950X 4.9GHz против Core i9-10900K 5.2GHz от Testing Games
Сергей Vorvort
06:42
Это особенность архитектуры. Снижение скорости записи компенсируется увеличенным кэшем процессора. Мой 2700Х, с которым запись у памяти была в 2 раза выше, в играх сливал до 30% fps Ryzen 3600X.
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
Тилька Шмидт
06:41
Барыги и курс нашего деревянного делают свое дело.
Битва флагманских CPU в разгоне - Ryzen 5950X 4.9GHz против Core i9-10900K 5.2GHz от Testing Games
Inttz
06:41
При прочих равных-единственный
Названы самые лучшие игровые мониторы 2020 года с разрешениями 1080p, 1440p и 4K - Hardware Unboxed
$erg
06:31
Для начала было бы неплохо огласить критерии, кого считать миллионером ;)
Компьютер для миллионера – мощная игровая сборка по неразумной цене
Сергей Vorvort
06:24
Мониторинг потребления видеопамяти в RE2 re, RE3 re, HZD, Division 2 в 4К на 3070, 3080 покажешь?
Видеокарты Radeon RX 6700/XT должны обладать низким энергопотреблением и 12 ГБ видеопамяти
Inttz
06:06
Написано правильно,но ты всё равно покритиковал.Молодец
Компания Huawei анонсировала новый компьютер MateStation B515 на процессоре AMD Ryzen
daimos
06:06
Да кому нах нужна эта речьпосполита пропаганда, еще и кривая вусмерть
Авторы стратегии Iron Harvest с боевыми роботами из 1920-х поделились планами по выпуску новых режимов и миссий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем