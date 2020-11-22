Radeon RX 6800 XT на частоте 2.8 ГГц: новые подробности
На уходящей неделе мы узнали, что хотя бы Radeon RX 6800 XT в исполнении PowerColor имеет возможность разгоняться по графическому процессору до 2.8 ГГц. Подробности того эксперимента в открытом доступе не описываются, зато в статистике HWBot появилось аналогичное достижение.
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Видеокарту Radeon RX 6800 XT эталонного дизайна китайский энтузиаст Takukou разогнал до частот 2800/17200 МГц при помощи жидкого азота.
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Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X по соседству работал на частоте 5.6 ГГц с сохранением активности 16 ядер и 32 потоков, это позволило набрать 48 890 баллов в 3DMark Fire Strike – это лучший результат среди одиночных видеокарт.
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