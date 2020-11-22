DDR4-7004: новый рекорд разгона памяти оказался подлинным
Давно известно, что гибридные процессоры AMD семейства Renoir способны на многое с точки зрения разгона оперативной памяти. Вышедшие недавно процессоры Ryzen 5000 без встроенной графики с данной точки зрения прогресса не добились, поскольку их контроллер памяти располагается на кристалле логики ввода-вывода, который модернизации не подвергался со времён Matisse.
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Нет ничего удивительного в том, что статистику разгона оперативной памяти возглавил результат, полученный китайским энтузиастом baby-j с использованием процессора AMD Ryzen 5 PRO 4650G.
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В отличие от многих менее реалистичных результатов, которые на короткое время украшали статистику HWBot, этот оказался подлинным, хотя оперативная память впервые продемонстрировала возможность работы в режиме DDR4-7004.
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В материнской плате MSI MEG B550 Unify-X был установлен единственный модуль оперативной памяти объёмом 16 Гбайт, что тоже больше типичных для подобных экспериментов 8 Гбайт.
Тайминги модуля памяти производства Crucial составили 22-26-26-46-127-1. Жидкий азот использовался для охлаждения как центрального процессора, так и непосредственно модуля оперативной памяти.
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