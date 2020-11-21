Американский энтузиаст Bones напомнил о доблестном прошлом процессоров AMD семейства Zambezi, которые выпускались по 32-нм технологии. Обычно в статистике экстремального разгона чаще мелькают модели семейства AMD FX-8xxx, которые предлагают восемь условных ядер, поэтому серия AMD FX-4xxx с четырьмя вычислительными ядрами встречает в своей категории гораздо меньше конкуренции.

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Источник изображения: HWBot, Bones

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Тем не менее, для разгона процессора AMD FX-4100 до 7215 МГц всё равно потребовался жидкий азот. На этой частоте процессор прошёл тест SuperPI 32M за 11 минут 19,438 секунды, превзойдя все прочие результаты в модельном зачёте. Это один из трёх результатов в статистике менее двенадцати минут, в тройку лидеров по этому критерию входит и достижение нашего соотечественника с псевдонимом S_A_V.