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GeForce RTX 3060 Ti отметилась парой результатов в Geekbench

В комбинации с процессором Intel Core i9-10900K.
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Известный энтузиаст TUM_APISAK продолжает знакомить с информацией о видеокартах GeForce RTX 3060 Ti, анонс которых намечен на начало декабря. Вчерашний «улов» заключается в паре результатов тестирования новинки в популярном пакете Geekbench 4.

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Источник изображения: Twitter, TUM_APISAK

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Утверждается, что видеокарта GeForce RTX 3060 Ti достигала частоты графического чипа 1.67 ГГц, а объём памяти ограничивался 8 Гбайт. В одном случае она набрала 326 720 баллов, в другом – 326 071 балл. В тестовой системе видеокарта соседствовала с центральным процессором Intel Core i9-10900K и материнской платой на основе набора логики Intel Z490, а также 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-3600.

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Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3060 ti geekbench 4
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Андрей Пидгирный
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SATelit
10:00
он может только троллей разводить, а так Intel давно уже не лидер технологий, так патентный тролль)
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SATelit
09:59
Да, да, да... Сотрудник Intel - detected! Я то помню ваши сказки про 10 нм. в 2016 году....
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SATelit
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То есть: даёшь 14 нм.++++++++++++++++++++++++ в 2030 году?
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