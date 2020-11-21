GeForce RTX 3060 Ti отметилась парой результатов в Geekbench
Известный энтузиаст TUM_APISAK продолжает знакомить с информацией о видеокартах GeForce RTX 3060 Ti, анонс которых намечен на начало декабря. Вчерашний «улов» заключается в паре результатов тестирования новинки в популярном пакете Geekbench 4.
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Утверждается, что видеокарта GeForce RTX 3060 Ti достигала частоты графического чипа 1.67 ГГц, а объём памяти ограничивался 8 Гбайт. В одном случае она набрала 326 720 баллов, в другом – 326 071 балл. В тестовой системе видеокарта соседствовала с центральным процессором Intel Core i9-10900K и материнской платой на основе набора логики Intel Z490, а также 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-3600.
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