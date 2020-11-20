Японские блогеры продолжают делиться подробностями об уникальной видеокарте Radeon RX 6800 XT в исполнении PowerColor, украшенной оккультными символами. Становится известно, что всего будет выпущено не более тысячи экземпляров. С другой стороны, при нынешних проблемах с доступностью видеокарт в продаже можно утверждать, что PowerColor выпустит целую тысячу видеокарт этой модели!

реклама

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Источник изображения: Twitter, Momomo_US

реклама

Этот же источник приводит снимок экрана GPU-Z, на которой частота графического чипа Radeon RX 6800 XT динамически повышается до 2340 МГц, и если этот рубеж достигается с использованием штатной системы охлаждения, то это определённо заявка на успех.