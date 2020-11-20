Флагманская версия Radeon RX 6800 XT в исполнении PowerColor выйдет тиражом в 1000 экземпляров
Японские блогеры продолжают делиться подробностями об уникальной видеокарте Radeon RX 6800 XT в исполнении PowerColor, украшенной оккультными символами. Становится известно, что всего будет выпущено не более тысячи экземпляров. С другой стороны, при нынешних проблемах с доступностью видеокарт в продаже можно утверждать, что PowerColor выпустит целую тысячу видеокарт этой модели!
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Этот же источник приводит снимок экрана GPU-Z, на которой частота графического чипа Radeon RX 6800 XT динамически повышается до 2340 МГц, и если этот рубеж достигается с использованием штатной системы охлаждения, то это определённо заявка на успех.
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