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Норма прибыли NVIDIA пострадала с началом производства видеокарт GeForce RTX 30

Да ещё и продолжительность производственного цикла увеличилась, как заявил основатель компании.
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Квартальный отчёт NVIDIA по форме 10-Q позволяет сделать некоторые выводы о влиянии дебюта игровых видеокарт поколения Ampere на финансовые показатели компании. О том, что совокупная выручка выросла последовательно на 22% в последовательном сравнении и на 57% в годовом, было заметно сразу, а вот снижение нормы прибыли за год с 63,6% до 62,6% представители компании объяснили несколькими факторами.

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Источник изображения: NVIDIA

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Негативное влияние на норму прибыли оказали затраты, связанные с поглощением Mellanox, а также увеличение расходов на выпуск видеокарт. Другими словами, видеокарты нового поколения оказались дороже в производстве, это сократило норму прибыли NVIDIA на игровом направлении. Зато на серверном направлении норма выручки выросла, а автомобильный сегмент не смог оказать заметного негативного влияния из-за слабости рынка на фоне пандемии.

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Источник изображения: NVIDIA

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Зато за первые девять месяцев текущего фискального года норма прибыли NVIDIA в графическом сегменте выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но за это следует благодарить уменьшение доли низкодоходных продуктов прежнего поколения, а также увеличение доли более дорогих профессиональных адаптеров семейства Quadro. Игровые видеокарты на эту положительную динамику никак не повлияли. Словом, у NVIDIA есть некоторые основания возражать упрёкам в сказочном обогащении на продажах видеокарт семейства GeForce RTX 30.

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Теги

nvidia аналитика финансы видеокарты ampere geforce rtx 30
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kib@rg
17:20
Эх потропился! Этой весной можно было и по 80$ слить.
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b0bah-over
17:17
Вашу систему надо сравнивать с аналогичной threadripper, где также 4 канала памяти
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cibershot
17:17
Одну себе, две слить подороже. Барыга наверно
Radeon RX 6800 обладает существенным запасом для снижения напряжения
omoikane
17:15
майнинг не твое+) без обид. Хотя и не мое, мне проще пойти кирпичи таскать.
Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты
omoikane
17:15
убитыми.
Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты
fynjy_2005
17:13
Не факт. не дело лидерам рынка снижать!)))
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
cibershot
17:11
Да пусть майнеры скупают, потом на барахолках по дешевке будут сливать
Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты
fynjy_2005
17:11
плата скорей от 15 минимум, от 13 к на z490 питальник еле pl2 держит
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CTyDeHT
17:10
В чем проигрывает ? инструменты для разгона были в ней просто "атас", а у rda3dl постоянно bios fail возникал на ровном месте. Много крови она выпила у моих знакомых.
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
kib@rg
17:10
Пока что только геймеры плачутся от цен на новые видюхи на каждом углу и идут лесом. А майнеры спокойно скупают пачками RTX3070/3080 и окупают их на CFX за несколько месяцев :)
Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты
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