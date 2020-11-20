Квартальный отчёт NVIDIA по форме 10-Q позволяет сделать некоторые выводы о влиянии дебюта игровых видеокарт поколения Ampere на финансовые показатели компании. О том, что совокупная выручка выросла последовательно на 22% в последовательном сравнении и на 57% в годовом, было заметно сразу, а вот снижение нормы прибыли за год с 63,6% до 62,6% представители компании объяснили несколькими факторами.

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Источник изображения: NVIDIA

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Негативное влияние на норму прибыли оказали затраты, связанные с поглощением Mellanox, а также увеличение расходов на выпуск видеокарт. Другими словами, видеокарты нового поколения оказались дороже в производстве, это сократило норму прибыли NVIDIA на игровом направлении. Зато на серверном направлении норма выручки выросла, а автомобильный сегмент не смог оказать заметного негативного влияния из-за слабости рынка на фоне пандемии.

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Источник изображения: NVIDIA

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Зато за первые девять месяцев текущего фискального года норма прибыли NVIDIA в графическом сегменте выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но за это следует благодарить уменьшение доли низкодоходных продуктов прежнего поколения, а также увеличение доли более дорогих профессиональных адаптеров семейства Quadro. Игровые видеокарты на эту положительную динамику никак не повлияли. Словом, у NVIDIA есть некоторые основания возражать упрёкам в сказочном обогащении на продажах видеокарт семейства GeForce RTX 30.