Тревожные для всей китайской полупроводниковой отрасли новости поступают со страниц сайта Nikkei Asian Review. Японское издание сообщает, что китайский конгломерат Tsinghua Unigroup, который курирует многие национальные инициативы по разработке и производству полупроводниковых компонентов, не смог вовремя рассчитаться с кредиторами по займам на общую сумму $198 млн.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Говорить об угрозе банкротства пока преждевременно, поскольку китайские банки обычно лояльно относятся к подобным просрочкам. На собрании с участием кредиторов Tsinghua предложила план по реструктуризации долга с рассрочкой платежей по части этой суммы на шесть месяцев. Собрание кредиторов одобрило план 80% голосов, но он не был утверждён из-за процессуальных нарушений. В ближайшее время должно состояться повторное заседание.

Tsinghua Unigroup в конце второго квартала располагала долговыми обязательствами на общую сумму $23 млрд, половина этих долгов должна быть погашена в течение года. Известия о просрочке долга вызвало лёгкую панику на рынке долговых обязательств Китая, акции подразделений Tsinghua Unigroup тоже подешевели.