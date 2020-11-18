Финансовое положение китайского полупроводникового конгломерата Tsinghua пошатнулось
Тревожные для всей китайской полупроводниковой отрасли новости поступают со страниц сайта Nikkei Asian Review. Японское издание сообщает, что китайский конгломерат Tsinghua Unigroup, который курирует многие национальные инициативы по разработке и производству полупроводниковых компонентов, не смог вовремя рассчитаться с кредиторами по займам на общую сумму $198 млн.
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Говорить об угрозе банкротства пока преждевременно, поскольку китайские банки обычно лояльно относятся к подобным просрочкам. На собрании с участием кредиторов Tsinghua предложила план по реструктуризации долга с рассрочкой платежей по части этой суммы на шесть месяцев. Собрание кредиторов одобрило план 80% голосов, но он не был утверждён из-за процессуальных нарушений. В ближайшее время должно состояться повторное заседание.
Tsinghua Unigroup в конце второго квартала располагала долговыми обязательствами на общую сумму $23 млрд, половина этих долгов должна быть погашена в течение года. Известия о просрочке долга вызвало лёгкую панику на рынке долговых обязательств Китая, акции подразделений Tsinghua Unigroup тоже подешевели.
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