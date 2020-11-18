Квартет GeForce RTX 3090 добрался до пятого места в абсолютном рейтинге GPUPI 1B
Британский энтузиаст ObscureParadox справедливо решил, что тремя видеокартами GeForce RTX 3090 в наши дни уже никого не удивишь, а потому надо установить четвёртую, аналогичным образом оснастив её водоблоком. Такая связка использовалась в одном из немногих тестов, где её применение имеет смысл – GPUPI 1B, результат составил 0,789 секунды.
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В трёх случаях из четырёх частота графического процессора достигала 1695 МГц, в одном случае – 1740 МГц. Центральный процессор AMD Ryzen Threadripper 3960X использовал необслуживаемую систему жидкостного охлаждения, его частота достигла 4225 МГц.
Полученный результат соответствовал первому месту среди связок из четырёх видеокарт, в абсолютном рейтинге британцу удалось добраться до пятого. Попутно был улучшен до 1,041 секунды результат среди связок из трёх видеокарт, а в парной комбинации GeForce RTX 3090 в GPUPI 1B показали время 1,437 секунды.
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