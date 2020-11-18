Появление партнёрских версий Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 облегчит дефицит
Сам факт существования форума HardOCP вдохновляет тех, кто верит в стойкость и непотопляемость интернет-сообществ даже после не самых приятных для исходного сайта преобразований. Бывший главный редактор ресурса Кайл Беннетт (Kyle Bennett) поделился с участниками обсуждения своей информацией о доступности видеокарт семейства Radeon RX 6000.
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По его словам, ограниченной будет только первая партия Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800, но как только партнёры AMD начнут поставки видеокарт своего дизайна (а случится это, как мы знаем, после 25 ноября), размеры партий вырастут в пять-семь раз относительно того количества видеокарт конкурента, которое было поставлено на территорию Северной Америки за всё время, прошедшее с момента анонса GeForce RTX 3080.
Другое дело, как продолжает источник, что разрыв между потребностью рынка в новых видеокартах и возможностями NVIDIA настолько велик, что AMD не удастся удовлетворить спрос даже при таких пропорциях в объёмах поставок. В других регионах, возможно, ситуация будет несколько отличаться, но вряд ли кардинальным образом.
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