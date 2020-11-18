Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Появление партнёрских версий Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 облегчит дефицит

Но весь рынок они насытить не смогут.
10
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Обвал цен на RTX 2070 SUPER
7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU

Сам факт существования форума HardOCP вдохновляет тех, кто верит в стойкость и непотопляемость интернет-сообществ даже после не самых приятных для исходного сайта преобразований. Бывший главный редактор ресурса Кайл Беннетт (Kyle Bennett) поделился с участниками обсуждения своей информацией о доступности видеокарт семейства Radeon RX 6000.

реклама

анонсы и реклама
Упала цена 2070S ASUS Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru
RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Источник изображения: AMD

реклама

По его словам, ограниченной будет только первая партия Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800, но как только партнёры AMD начнут поставки видеокарт своего дизайна (а случится это, как мы знаем, после 25 ноября), размеры партий вырастут в пять-семь раз относительно того количества видеокарт конкурента, которое было поставлено на территорию Северной Америки за всё время, прошедшее с момента анонса GeForce RTX 3080.

Другое дело, как продолжает источник, что разрыв между потребностью рынка в новых видеокартах и возможностями NVIDIA настолько велик, что AMD не удастся удовлетворить спрос даже при таких пропорциях в объёмах поставок. В других регионах, возможно, ситуация будет несколько отличаться, но вряд ли кардинальным образом.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia видеокарты ampere radeon rx 6800 xt radeon rx 6800
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Финансовое положение китайского полупроводникового конгломерата Tsinghua пошатнулось
1
Квартет GeForce RTX 3090 добрался до пятого места в абсолютном рейтинге GPUPI 1B
+
AMD станет одним из первых клиентов TSMC на новой линии по упаковке чипов
6
Появление партнёрских версий Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 облегчит дефицит
10
В настольном сегменте появления 7-нм процессоров Intel придётся ждать до 2023 года
49
К 2026 году Intel может до 80% продукции выпускать на стороне
11
Лихая тройка GeForce RTX 3090 заняла первое место в GPUPI 1B
+
Тайваньские производители с оптимизмом смотрят в 2021 год
1
Комбинация AMD Ryzen 9 5950X и GeForce RTX 3090 обновила рекорд 3DMark Fire Strike в очередной раз
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 950
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 30
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ850-M-V2L
11 ноября 2020 84
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 89
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 91
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor 850W Gold
14 ноября 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 эффективных способов прокачать старый ПК в 2020 году
48
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
89
Разоблачаем блогеров, публикующих фейковые и недостоверные тесты комплектующих на Youtube
131
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
91
Разгон компьютеров неактуален, а тестирования бесполезны – мнение на основе личного опыта
60
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5600 XT
12
Тестирую мой новый Ryzen 3600X на раскрытие видеокарты Radeon RX 5700
28
Подробное тестирование и анализ настроек игры Shadow of the Tomb Raider
28
SSD против HDD и RamDisk, и почему Windows 7 лучше Windows 10. Дополнение
5
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
1

Сейчас обсуждают

Андрей Филинский
09:59
Фмнансистов не жаль ни на грош. Это просто паразиты на человеческом обществе.
Финансовое положение китайского полупроводникового конгломерата Tsinghua пошатнулось
Bojack Horseman
09:59
Суровые реалии 2020. Теперь недостаточно просто сделать заказ, чтобы что-то купить. Причем даже за овердохуа. Теперь еще должно и повезти после этого.
Процессоры Ryzen 5000 появились в российской рознице по цене от 30 600 рублей
x.7
09:58
Дешевле 27к не будет. В новые процы АМД заложила цены всех материнок, которые не надо было менять. Пора возвращать долги любимке
Процессоры Ryzen 5000 появились в российской рознице по цене от 30 600 рублей
ОвEрКл0keРс
09:58
Я всё больше убеждаюсь в том, что здесь публикуют свои очерки либо идиоты, либо те, кто, недавно осознал некие прописные истины в компьютерной грамоте и решил поделиться своей непревзойдённой проницат...
SSD против HDD и RamDisk, и почему Windows 7 лучше Windows 10. Дополнение
Дмитрий Истомин
09:56
В 2018 10нм кенон лейки тоже "выпускали"
AMD станет одним из первых клиентов TSMC на новой линии по упаковке чипов
V.L.A.D.L.E.N
09:56
Да-да, "Зимбабве". ДБ! :)
Российские цены на процессоры Ryzen 5000 порадуют фанатов AMD – покупка только в составе сборки
V.L.A.D.L.E.N
09:55
Притом, в свои собственные. :)
Российские цены на процессоры Ryzen 5000 порадуют фанатов AMD – покупка только в составе сборки
Mikhail Markeyev
09:55
Себестоимость у Intel'а останется высокая из-за относительно крупного техпроцесса, и цены на процессоры придётся снижать. А значит резко упадёт прибыль. А значит будут сокращения и переход в режим выж...
В настольном сегменте появления 7-нм процессоров Intel придётся ждать до 2023 года
Дмитрий Истомин
09:54
Ну ок, сделает AMD первыми массовые процы с 3D компановкой и будут они несколько хуже тех, что мог бы сделать интел. Но вы то этого не узнаете, интел продолжит в своих лабораториях оттачивать технолог...
AMD станет одним из первых клиентов TSMC на новой линии по упаковке чипов
ShadowTM
09:52
А ещё выгоднее - Зион с Алиэкспресса. Ну, рас Вас не смущает покупка безнадёжно устаревшего хлама.
Российские цены на процессоры Ryzen 5000 порадуют фанатов AMD – покупка только в составе сборки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем