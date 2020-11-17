К 2026 году Intel может до 80% продукции выпускать на стороне
Аналитики UBS считают, что компания Intel вряд ли когда-нибудь догонит конкурентов в литографической сфере, опираясь исключительно на собственные силы. Единственным способом выжить для неё останется использование производственных мощностей подрядчиков, как убеждены авторы аналитической записки.
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Даже участие в разработке собственной 5-нм технологии, по мнению источника, не помешает Intel увеличивать зависимость от сторонних производственных мощностей. К 2026 году, по мнению экспертов UBS, компания может увеличить долю отдаваемой на аутсорсинг продукции до 80%. К слову, этот показатель не так уж мал и сейчас – компания не раз утверждала, что в последние годы более 20% выручки получала от реализации продукции, которую сама не выпускала.
Специалисты UBS считают, что передача половины продукции на аутсорсинг позволит Intel ежегодно экономить не менее $4 млрд капитальных затрат, а свободный денежный поток компании в итоге увеличится на 25%. Эти средства можно будет направить на иные цели, с точки зрения инвесторов данный фактор мог бы увеличить стоимость акций компании на $10-15.
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