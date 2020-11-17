Тайваньские производители с оптимизмом смотрят в 2021 год
Мало кому текущий год подарил достаточно положительных эмоций. Многие с нетерпением ждут следующего года, по традиции связывая с ним надежды на улучшение ситуации в ближайшем окружении и мире в целом. По данным DigiTimes, следующий год станет определённо удачным как для тайваньских контрактных производителей полупроводниковых изделий, так и для производителей ноутбуков.
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Если первые рассчитывают за счёт сохранения стабильного спроса, который они не в состоянии были удовлетворить в текущем году, нивелировать сезонные колебания выручки, то вторые возлагают особые надежды на первый квартал, который вместо привычного снижения выручки от реализации ноутбуков на 20-30% предложит едва заметное её снижение на несколько процентов. Для производителей ноутбуков следующий квартал обещает стать лучшим в истории первым кварталом года.
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