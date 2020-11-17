Шагом на пути к спасению Honor стала продажа бизнеса консорциуму из 30 компаний
Слухи о намерениях Huawei продать марку Honor подтвердились, как сообщили сегодня Nikkei Asian Review и ряд других информационных агентств. Сумма сделки пока не подтверждается, ранее назывались значения порядка $15 млрд, но её структура интересна тем, что спасать Honor решили буквально «всем миром» - во всяком случае, китайским. Среди покупателей бизнеса Honor упоминаются дилеры смартфонов, торговая платформа Sunning Group и несколько поддерживаемых властями Шэньчжэня структур.
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Основной владелец бизнеса Honor, согласно условиям сделки – компания Shenzhen Zhixin New Information Technology, а Huawei к этой торговой марке больше никакого отношения иметь не будет. Зато сохранится экосистема поставщиков, а на новое место работы перейдут около семи тысяч человек из Huawei. В прошлом году под маркой Honor было продано 70 млн смартфонов, сделка призвана сохранить этот бизнес в условиях американских санкций. Увы, процессоры HiSilicon больше не выпускаются компанией TSMC, поэтому говорить о наличии исключительных качеств у смартфонов Honor придётся с оглядкой на этот факт.
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