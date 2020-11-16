Ближайшие премьеры NVIDIA ‒ в одной немецкой таблице
Представители немецкого ресурса 3DCenter не теряли времени даром в минувшие выходные, и составили актуальный вариант прогноза по срокам появления и основным характеристикам новых видеокарт NVIDIA поколения Ampere.
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В январе, как утверждают часто цитируемые в новостях «инсайдеры», могут появиться видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3050 Ti и GeForce RTX 3050. Ближайшая премьера – это запланированный на второе декабря выход GeForce RTX 3060 Ti, в неизбежности которого уже практически не приходится сомневаться.
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Немецкие источники не сочли за труд провести предполагаемое сопоставление характеристик видеокарт AMD и NVIDIA известных на данный момент новых моделей, которым предстоит соперничать друг с другом в ближайшие месяцы.
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